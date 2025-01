Red Bull arrangerer en Trackmania -turnering i hovedkvarteret i Milton Keynes

HQ

Red Bull Red Bull er vertskap for alle slags esportsarrangementer, men i nær fremtid vil de forsøke å krysse sine esports- og F1-avdelinger for en Trackmania -turnering. Arrangementet er kjent som Red Bull Faster, og det vil bringe noen av de beste Trackmania spillerne fra hele verden sammen for å konkurrere om et trofé, alt på stedet der Red Bull lager og designer sine mange Formel 1-biler i Milton Keynes, Storbritannia.

Turneringen starter i dag, med kvalifiseringskamper på nett helt frem til 7. februar. De 100 beste spillerne fra disse kvalifiseringskampene går videre til andre etappe, der de må kjempe om en av de åtte Grand Finals -plassene. Grand Finals er handlingen som vil finne sted live på Red Bulls hovedkvarter i Milton Keynes 1. mars.

Grand Finals av turneringen vil være tilgjengelig for fans å se hjemmefra ved å stille inn på innholdsskaperen Wirtual's YouTube- og Twitch -kanaler.

Vil du teste dine Trackmania ferdigheter i Red Bull Faster -arrangementet?