Red Bull Instalock vender tilbake til London i mai

Mens den første Valorant Game Changers etappen av 2025 er avsluttet, er vi for tiden inne i en periode mens vi venter på at årets andre etappe skal begynne i slutten av mai. Før det kan vi forvente at det arrangeres en frittstående Valorant -turnering for kvinner, ettersom Red Bull har kunngjort at Instalock kommer tilbake til Storbritannia i mai.

Arrangementet vil bringe fire av de beste lagene fra hele verden til Londons Red Bull Gaming Sphere for å kjempe om det mellom 2. og 3. mai. Når det gjelder de fire lagene som er invitert til årets arrangement, er de følgende :



G2 Gozen (2024s Red Bull Instalock-vinner)



Falcons Vega



FlyQuest RED



GiantX GC



I motsetning til tidligere arrangementer, vil dette Instalock se litt annerledes ut ettersom det forlater det tradisjonelle Valorant -formatet for et trippel Duelists -oppsett i stedet. I stedet for fem mot fem-action, vil lagene i år velge tre medlemmer til å representere dem i ren all-out offensiv action.

Vi må vente og se om dette fungerer i arrangementets favør eller ikke, men hvis du er interessert likevel, vil billettinformasjon for Instalock bli avslørt 4. april.