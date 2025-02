Red Bull Kumite vender tilbake til Paris for å markere sitt 10-årsjubileum

HQ

For å markere turneringens 10-årsjubileum har Red Bull kunngjort at Street Fighter 6 Kumite -arrangementet kommer tilbake i april, og at det blir en spennende konkurransehelg i Paris.

Kumite Den 5. og 6. april er turneringen tilbake, og hundrevis av spillere vil strømme til byen for å få sjansen til å bli kåret til Street Fighter -mester. Formatet vil se 256 spillere konkurrere på den første dagen, alt for å redusere deltakerlisten til 16 spillere for den andre dagen, hvor disse få deretter vil bli trukket og seedet og få i oppgave å kjempe til døden.

Formatet vil se 14 av de 16 finaleplassene 6. april utpekt til inviterte proffer, men de to andre plassene vil bli tilbudt vinneren av Last Chance Qualifier og vinneren av Play-In, som begge skjer 5. april. Mens vi vet at turneringen vil bruke PS5 som det valgte formatet, er det vi ennå ikke vet hvilke spillere som allerede er invitert, og på samme måte hva den totale premiepotten også er.