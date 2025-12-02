Red Bull kunngjør føreroppstillingen for 2026, og Tsunoda mister sitt sete ... men blir værende i "Red Bull-familien"

HQ

Red Bull Racing har endelig offentliggjort føreroppstillingen for 2026 i Formel 1, og det er ingen stor overraskelse: Isack Hadjar blir forfremmet fra Racing Bulls og blir Max Verstappens lagkamerat det neste året. Den 21 år gamle franskmannen har forbedret seg siden han krasjet i formasjonsrunden i sitt første løp med Racing Bulls i år, og ligger nå på tiendeplass i mesterskapet med én pallplass og 51 poeng.

Den eneste nyheten som fortsatt var ukjent, er Yuki Tsunodas skjebne: Han vil ikke bli helt vraket, og vil forbli "i Red Bull-familien når han går inn i rollen som Red Bulls test- og reservefører for 2026", heter det i uttalelsen.

Det har ikke vært et godt år for Tsunoda, som startet sesongen i Racing Bulls, men som senere ble erstattet av Liam Lawson som Red Bulls andrefører ved siden av Max. Tsunoda gjorde imidlertid ikke Lawson bedre, og slet i en bil som mange kritikere mener er best egnet for Max... og ingen andre.

Resultatet er at Lawson beholder sitt sete i Racing Bull, men Tsunoda må finne seg et nytt team neste år hvis han ønsker å konkurrere igjen i 2027, eller ta seg opp igjen i Red Bull, noe som virker usannsynlig med tanke på det store antallet spillere som kommer ut fra Red Bulls akademi.

"Gjennom sine fem sesonger så langt i Formel 1 har Yuki modnet til å bli en komplett racerfører, god over en enkelt runde på lørdag og i stand til eksepsjonelle starter og utmerket løpshåndverk på søndag. Alle i sporten er enige om at det er umulig å ikke like Yuki, personligheten hans er smittsom, og han har blitt en veldig spesiell del av Red Bull-familien", sier Red Bulls administrerende direktør Laurent Mekies.

Racing Bulls, Red Bulls sekundære team, offentliggjør også sine førere

Samtidig bekreftet Racing Bulls også at Liam Lawson blir værende, mens den 18 år gamle britiske og svenske rookien Arvid Lindblad, som for tiden ligger på sjetteplass i Formel 2, vil overta sete fra Hadjar i Formel 1 2026.