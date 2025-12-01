Red Bull offentliggjør føreroppstillingene for begge Formel 1-teamene på tirsdag: Her er ryktene om hvem som blir med og hvem som forlater

HQ

Red Bull og Racing Bulls, begge fra samme selskap, er de eneste to Formel 1-teamene som ennå ikke har offentliggjort sine føreroppstillinger for neste år, som totalt sett ikke vil ha mange endringer (utover det nye teamet, Cadillac, med Sergio Pérez og Valtteri Bottas). Det vil endre seg tirsdag 2. desember, da Red Bull vil kunngjøre plassene for neste sesong, som bekreftet av Laurent Mekies, teamsjef.

Max Verstappen, som fortsatt kjemper om Formel 1-tittelen i år, blir åpenbart værende, og han får selskap av... Isack Hadjar, ifølge flere rapporter, fra SkySports eller RacingNews. Dette vil bety at Yuki Tsunoda mister sitt sete, uten at det er noen planer om å degradere ham til Racing Bulls.

Hadjar, 21 år gammel fransk fører og et produkt av Red Bull-akademiet, debuterte offisielt i Formel 1 denne sesongen med Red Bulls sekundærteam Racing Bulls... og krasjet i formasjonsrunden før han startet løpet. Han forbedret seg imidlertid resten av sesongen, blant annet med en tredjeplass i Nederlands Grand Prix og to sjetteplasser, og tok totalt 51 poeng, noe som ga en tiendeplass i mesterskapet.

Arvid Lindblad tar Isack Hadjars sete i Racing Bulls

Hadjars forfremmelse til Red Bull vil etterlate et ledig sete i Racing Bulls. Og ifølge flere rapporter vil det setet bli fylt av Arvid Lindblad, en 18 år gammel britisk og svensk rookie, som for øyeblikket ligger på sjetteplass i Formel 2, sammen med Liam Lawson. Det får vi vite med sikkerhet tirsdag 2. desember.