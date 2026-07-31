Red Bull kunngjør hvem som skal overta stillingen etter Jürgen Klopp

HQ

Jürgen Klopp har endelig vendt tilbake til treneryrket og overtatt rollen som landslagssjef for Tyskland etter skuffelsen i VM. Den tidligere treneren for Borussia Dortmund og Liverpool hadde siden januar 2025 jobbet som direktør for global fotball hos Red Bull, en stilling som var mindre krevende enn å lede en fotballklubb, men som han ifølge enkelte rapporter ikke hadde særlig glede av.

Nå har energidrikkemerket kunngjort Klopps etterfølger som direktør for Global Football. Det blir Roger Schmidt, en tidligere trener for PSV Eindhoven, Benfica, Red Bulls eget lag RB Salzburg og Bayer Leverkusen, 59 år gammel, som i september vil forlate sin nåværende stilling som Global Sports Director i den japanske J-ligaen.

«Red Bulls internasjonale klubbportefølje er unik, ambisiøs og preget av en klar filosofi om å utvikle unge talenter samtidig som man oppnår suksess på høyeste nivå. Det er nettopp denne kombinasjonen som gjør denne stillingen spesielt attraktiv for meg», sa Schmidt i en uttalelse, der han bekreftet at han inngår en langsiktig avtale.

Schmidt skal lede driften av alle fotballklubbene som eies av Red Bull: Salzburg i Østerrike, New York Red Bulls i USA, RB Leipzig i Tyskland, Red Bull Bragantino i Brasil og RB Omiya Ardija i Japan. Selskapet eier også andeler i Leeds United og Paris FC.