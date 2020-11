Red Dead Online splittes fra Red Dead Redemption 2 i desember

Du ser på Annonser

Activision overrasket mange da de plutselig oppfylte mange sine ønsker ved å la folk kjøpe Call of Duty: Modern Warfare sin multiplayer separat fra historiedelen i fjor, og nå er det altså et annet gigantselskap som har tenkt å prøve samme taktikk.

Fra og med den 1. desember blir det nemlig mulig å utelukkende kjøpe Red Dead Online-delen av Red Dead Redemption 2 på både PC, PlayStation og Xbox for $4.99, noe som forhåpentligvis betyr bare 45 kroner her til lands om vi er veldig heldige. Dette er 75 prosent avslag frem til den 15. februar.

Om dette høres fristende ut er det viktig å bemerke at PlayStation- og Xbox-spillere selvsagt må ha PlayStation Plus og Xbox Live Gold, samtidig som at denne pakken krever 123GB med plass. Grunnen til at du må ha såpass mye plass er selvsagt at Red Dead Online byr på ekstremt mye innhold, og det blir enda mer neste uke.

For rundt samme tid kommer det en oppdatering som gir dere som foretrekker Bounty Hunter-rollen flere slemminger å jakte ned, samt nye ferdigheter og mer utstyr som kan bli dine om du arbeider deg opp ti nye nivåer ved å for eksempel prøve deg på nye Legendary Bounties og se hvor langt du kommer i et nytt Outlaw Pass.