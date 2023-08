Red Dead Redemption bekreftet for PlayStation 4 og Switch

HQ

Ryktene om en remaster av Red Dead Redemption har gått i flere år, men i fjor virket det som om prosjektet hadde blitt kansellert som følge av Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition sin katastrofale lansering. Derfor var det litt spesielt da det for noen måneder begynte å gå rykter om en gjenopplivning og at denne var ganske nærme både en annonsering og lansering. Disse stemte ganske godt...med unntak av en meget viktig detalj.

Rockstar har nå offisielt bekreftet at Red Dead Redemption kommer til PS4 og Nintendo Switch allerede den 17. august. Denne utgaven av spillet vil også inneholde Undead Nightmare-utvidelsen, der John Marston møter et ville vesten som er overtatt av de levende døde på grunn av Seth, gravrøveren som er på jakt etter skatten i Tumbleweed. Derimot nevner ikke studioet noe som helst om remaster, så det virker rett og slett som om dette bare blir å bringe mesterverket til de nye konsollene. Dette er nok også en av grunnene til at Xbox One ikke nevnes, for der er det jo allerede mulig å spille Red Dead Redemption med bedre ytelse og grafikk enn noen gang før...