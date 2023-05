HQ

Bethesda har virkelig hatt hendene fulle med denne. De siste månedene har bekymringen rundt Redfall sett ut til å utvide og utvide seg, noe som nådde litt av et kokepunkt da det ble avslørt at spillet ikke ville være i stand til å støtte 60 fps på konsoller, til tross for at det både bare lanseres på Xbox Series-systemer og 60 fps nesten er standarden for nye spill i denne epoken med konsollmaskinvare. Selv om Arkane har en fantastisk stamtavle og har skapt en narrativ idé basert på klassiske skrekkmonstre (vampyrer) som leverer intriger, er det klare røde flagg om dette spillet. Men bør du faktisk være bekymret for Redfall? Jeg er skuffet over å si ... ja.

Arkane Austin har generelt vært veldig, veldig flink til å lage singleplayer-videospill. Utvikleren forstår tydelig nivådesign, gameplay, fortelling og så videre, og bruker sine talenter her for å levere opplevelser som Dishonored og Prey. Men med Redfall har de åpenbart mistet ballen, på hvert eneste område.

Dette spillet ber deg om å redde en by fra en vampyrisk beleiring. Som en av fire karakterer kler du deg ut og drar inn i den sjarmerende byen og de omkringliggende skogene for å jakte på vampyrer, løse mysteriet om hvordan disse sjelløse skapningene ble til, og i prosessen hjelpe en haug med utsatte lokalbefolkningen. I teorien er det mye å fordype seg i med dette konseptet, men Arkane har gjort alt i sin makt for å suge livet ut av fortellingen. Og dette er fordi Redfall har en utrolig kjedelig oppdragsdesignstruktur, og bruker et oppdragsformat som hører hjemme på begynnelsen av 2000-tallet. Du ikke bare gjennomføre oppdrag, og deretter fullføre en rekke side oppdrag mens du reiser over kartet til neste historie beat - som de fleste åpne verden spill. Nei. Her må du spesifikt velge et oppdrag fra et knutepunkt som i hovedsak er delt fra den viktigste åpne verdenen, med oppdragene i seg selv som repeterende oppgaver som enten dreier seg om å finne et element eller et stykke informasjon, eller bare drepe en bestemt vampyr. Det du ser i de første 30 minuttene av Redfall er ganske mye det du får for resten av spillet fra et oppdragsdesignsynspunkt.

Men i det minste gjør den åpne verdenen og sideoppdragene opp for dette, ikke sant? Det gjør de ikke. Sideoppdragene bruker stort sett nøyaktig samme oppdragsformat som hovedoppdragene, og den åpne verdenen i seg selv er et hult og flatt mareritt. Når du utforsker verdenen til Redfall, kan du ikke gå inn i de fleste bygningene du kommer over, og de som er tilgjengelige, har vanligvis ikke noe av interesse i dem. Hvis det ikke er et oppdrag som tar deg til en bygning, er den bygningen absolutt ikke verdt oppmerksomheten din, med mindre du behandler å finne loreekstrakter og manuelt plukke opp søppel (som tang, tape, ledning osv.) Som et morsomt element i spillet. Før du gjør en antagelse om hva det søppelet brukes til, la meg bare stenge det med en gang og si at Redfall ikke har noen håndverks- eller utstyrsoppgraderingselementer overhodet, og "søppelet" blir ganske enkelt automatisk konvertert til en valuta når du plukkes opp, som du kan bruke til å kjøpe gjenstander fra en veldig liten samling leverandører.

En av de største sekundære mekanikkene i spillet er å finne og sikre Safehouses, som egentlig er bunkere som du raskt kan reise til og få et øyeblikks pusterom fra vampyrer. Hver Safehouse låses opp på samme måte, ved å følge gule ledninger til en generator som må aktiveres. Når det er gjort og du går inn i Safehouse, kan du starte den første av to sideoppdrag som dreier seg om å redusere den lokale vampyrtrusselen, selv om det ikke er noen merkbar forskjell etter å ha gjort disse. Mens det første kan være ett av rundt fire forskjellige mål, er det andre oppdraget alltid å drepe en litt kraftigere vampyr, for å få en hodeskalle som brukes i hovedfortellingen i visse tilfeller. Og fordi det er veldig lite å gjøre over hele verden i tillegg til disse Safehouses, er det best å bli vant til å gjøre 15+ av disse tingene når rulleteksten ruller. Hvis du har et problem med Ubisoft og dets bruk av 'synspunkter', vil denne mekanikeren bli veldig kjedelig, veldig raskt. Det er også Vampire Nests å gå inn i, men disse er generelt ikke veldig forskjellige fra å være ute i den åpne verden og drepe vampyrer som du vanligvis gjør.

Uansett, la oss snakke om fiendens variasjon fordi en av nøkkelfaktorene til Redfall er vampyrene. I løpet av min tid med spillet kom jeg over rundt fem forskjellige faktiske vampyrfiendtlige typer, og hver av disse til tross for deres unike spillelementer, nærmet seg kamp på samme måte: å løpe mot meg i en rett linje. Jada, Angler av og til griper og trekker deg inn, og Shroud reduserer synligheten alvorlig, men når det gjelder å faktisk lande skadelige slag, ser vampyrene ut til å oppføre seg som et bikubesinn og angripe som tankeløse droner. Det er minst noen få andre fiendtlige typer å håndtere, inkludert menneskelige fraksjoner, som bruker forskjellige våpentyper for å angripe, samt eksplosive Bloodbags, og noen få andre makabre typer, men hvis du har kjempet mot en av de svært forutsigbare vampyrene, har du opplevd et krasjkurs i hvordan alle andre fiender vil angripe: ved å løpe med hodet først mot deg uten pusterom. Det tar virkelig gleden ut av kampen, og legger massevis av vekt og press på karakterene og valget ditt.

Dette er imidlertid ikke den reddende nåde som det trenger å være heller. Karakterene er utelukkende skilt fra hverandre med tre unike evner hver, men ingen av disse evnene kommer over som så effektive i praksis, og så er de til slutt ikke så viktige. Og når det gjelder loadout-alternativene, kan du velge tre unike våpen å utstyre samtidig, samt et vampyrrelikvie og vampyrblodalternativ for å endre litt på hvordan en karakter spiller, med hver definert av en sjeldenhetsfarge som gir et bisart og lite tilfredsstillende plyndringssystem til spillet. Fangsten er at alle disse påvirkes av Redfall's progresjon, som ser fiender bli sterkere når du går opp i spillet, men ettersom det ikke er noen oppgraderingsalternativer for utstyr, blir du faktisk tvunget til å bytte våpen etter hvert som historien skrider frem uten noen reell grunn. Det er egentlig en litt unik tilnærming til våpen holdbarhet, som mens våpen ikke vil bryte, de blir langt mindre effektive jo mer underleveled de er, noe som betyr at du må gå videre fra dem. Det er en lite givende og frustrerende spillmekaniker.

Og nivelleringssystemet blir ikke engang reddet av fordelene du kan skaffe deg for å forbedre hvert tegn, fordi ingen er så effektive, og de endrer ikke drastisk hvordan et tegn spiller. Når du tenker på de store ferdighetstrærne som finnes i spill som Borderlands 2, der forskjellige perk-kombinasjoner sterkt påvirket måten en karakter utfører, i Redfall, har de knapt noen innvirkning overhodet, noe som betyr at det er veldig lite å sette pris på her i form av buildcrafting. Gitt, det er ikke noe sluttspill, så det er ikke en stor avtale at buildcrafting er avgrunnsdyktig. Når studiepoengene ruller, er det det. Enten start spillet på nytt på en vanskeligere vanskelighetsgrad eller med en ny karakter. Det er ingen ytterligere aktiviteter å låse opp og utforske, og med tanke på at jeg klarte å slå spillet, alene, på vanskeligst mulig vanskelighetsgrad ut av portene, og gjøre alt jeg kunne sette tennene i på mindre enn ni timer, er det ikke engang mye å sette pris på i form av innhold.

For meg føles Redfall som et spill som Arkane hadde en veldig spesifikk idé for, og over tid kom ønsket om å introdusere seriøse samarbeidsspillelementer til slutt på bekostning av stort sett alle andre deler av spillet. Fordi, mens du kan spille med venner - og ja, dette vil gjøre verden litt mindre kjedelig - dette er ikke et spill som trenger samarbeidsstøtte, og Arkane har ikke gjort marginalt nok til å lage en overbevisende opplevelse som trekker spillere inn, alene eller i en gruppe. Jeg tror sterkt at dette ville ha vært en bedre tittel, hvis det var enkeltspiller, og spilleren fikk bygge ut karakteren sin til noe som kombinerer evnene til de fire karakterene som for øyeblikket er tilgjengelige, fordi slik det ser ut, ikke er veldig spennende individer, og deres unikhet er så begrenset at det knapt påvirker spillingen i det hele tatt.

Å matche alt dette med det faktum at Arkanes svar på vanskeligheter i Redfall ser ut til å bare være å kaste flere dronelignende fiender på deg, og hvordan kartet og kompasset er så kontraintuitivt og datert at det faktisk gjør meg sint til tider (til tross for at du har et oppdragsmål å gå mot, må du manuelt plassere en markør på kartet hvis du vil ha en retningsmarkør på kompasset i HUD), er det mye som Redfall ikke klarer å gjøre det bra. Men før vi avslutter, la oss snakke om elefanten i rommet: ytelsen.

Spillere liker det ikke når en tittel er dårlig optimalisert ved lansering, og Redfall kan bare være det siste strået for mange folk. På PC (med riggen min som støtter en 11. generasjons i9-11900KF, RTX 3090 og nok DDR4 RAM til å fly til månen og tilbake), Redfall leverte høyder på 115 fps i de lukkede knutepunktområdene, og deretter nedturer på 25 fps i de oppbygde åpne verdensbyene. Til tross for disse avskyelige bildefrekvensene, led spillet også av teksturer som dukker opp, harde krasj, fiender med feil, T-posing NPC-er, og alt dette er på toppen av en bevegelsessuite som kjemper mot deg mens du spiller, noe som gjør det frustrerende å krysse de vertikale delene av kartet. Jeg anbefaler på det sterkeste å spille som Layla, fordi hennes hoppende Lift evne er en flott løsning for å komme seg opp klippevegger og over vegger som ellers ville være umulige å krysse. Jeg har personlig ennå ikke opplevd Xbox Series-versjonene av dette spillet, men det jeg har sett av PC-utgaven er til tider sjokkerende, og det får meg til å lure på hvordan spillet til og med starter opp på en Series S-konsoll.

Redfall er en enorm skuffelse, da det er deler av dette spillet som fremdeles har skinn av den Arkane-glansen. Kartet har potensial, det er bare ingenting å gjøre i det, og historien leverer intriger til tider og viser at den lille byen Amerika-møter-vampyr-konseptet fortsatt lever i beste velgående. Men dette spillet er til tider en ren katastrofe. Det gjør veldig lite for å få deg til å fortsette å spille, og selv om du finner noe å glede deg over, gjør den forferdelige og direkte skammelige forestillingen alt den kan for å drepe den lidenskapen i deg. Jeg er glad for at Redfall er her, for nå kan Arkane legge dette marerittet bak seg og fokusere sin innsats på å komme tilbake på sporet for å levere noe som er langt mer tilpasset deres talenter.