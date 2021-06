Redfall har allerede vært under utvikling i fire år

En av Microsofts større overraskelser under E3 var annonseringen av en ny tittel fra Arkan Austin (Dishonored, Prey) kalt Redfall. Selv om vi ikke fikk se noe gameplay ble det avslørt at det lanseres sommeren 2022. Dette innebærer at spillet har vært under utvikling i en lengre periode, men hvor lenge?

Like før helgen fant en Twitter-bruker bevis på LinkedIn som avslører at Arkane hadde folk som jobbet med Redfall allerede i juni 2017. Det kan så klart ha vært under utvikling enda lengre enn det også, men det er i dag det tidligstre kjente tegnet på Redfalls eksistens (vi vet ikke når produksjonen gikk i gang for fullt), og det betyr at det kommer til å ha minst fem års utvikling om det slippes sommeren 2022 som planlagt.