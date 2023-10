Redfall har ofte et ensifret antall samtidige spillere

HQ

Det ville være en stor underdrivelse å si at Redfall hadde en dårlig lansering. Stort sett alt gikk galt da Arkane Austin ikke klarte å holde løftene sine til spillerne, ikke leverte innhold i tide og ble belønnet med middelmådige anmeldelser fra media som mente at det var en mangelfull opplevelse.

Selv om studioet har lovet å forbedre spillet og få det til å leve opp til sitt fulle potensial, blir det en hard kamp for å gjenvinne spillernes tillit til spillet. For øyeblikket er det ofte et ensifret antall spillere på Steam (ifølge SteamDB), og noen ganger så få at det ikke engang er teoretisk mulig å fylle opp en gruppe på fire vampyrjegere. I løpet av de siste par ukene har det vært færre enn ti samtidige spillere daglig, og i løpet av det siste døgnet var det på det meste 35.

Vi antar at det kan være flere spillere på Xbox takket være Game Pass, men dette er faktisk mer enn dårlige tall. Tror du Arkane Austin vil klare å gjøre Redfall til et stort eventyr og at spillerne etter hvert vil komme tilbake, eller bør de bare la det være som det er og gå videre til neste prosjekt?

Takk, PCGamesN.