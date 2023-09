Redfall kommer til å bli et "godt spill"

HQ

Bethesdas senior VP for global kommunikasjon og markedsføring, Pete Hines, har nylig uttalt seg om Redfall og slår fast at selskapet ikke kommer til å gi opp spillet, til tross for de mange negative reaksjonene på lanseringen.

I en samtale med GamesIndustry.biz sa han: "Vi er det samme selskapet som har hatt lanseringer som ikke gikk som vi ønsket, og vi gir ikke opp eller forlater ting bare fordi det ikke startetbra. PC-lanseringen av The Elder Scrolls Online var ikke feilfri, men vi holdt ut. Nå er det en vanvittig populær multiplattform. Det er det samme med Fallout 76. Redfall er ikke annerledes for oss."

"Ok, vi fikk ikke den starten vi ønsket oss, men det er fortsatt et morsomt spill... og vi kommer til å fortsette å jobbe med det. Vi kommer til å klare 60 fps. Vi skal få det til å bli et bra spill, for vi vet at Game Pass lever evig som et førstepartsstudio. Det kommer til å være folk om ti år som kommer til å bli med i Game Pass, og Redfall kommer til å være der."



Hines snakket også om at det at Bethesda-spillene er buggy er en del av opplevelsen, og sa at teamet elsker å "omfavne kaos." Kanskje det å holde ut med Redfall er en annen måte å omfavne kaoset på.

Tror du Redfall kan reddes?