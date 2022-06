Redfall raskt oppsummert i ny trailer

HQ

Takket være suksessen til Deathloop har enda flere fått se hvor flinke utviklerne i Arkane er, så mange ble spente da Arkane Austin avduket Redfall sommeren 2021. "Problemet" var bare at mange trodde dette blir et Left 4 Dead-lignende spill hvor man skal slakte horder av vampyrer på bestemte baner. Noe av dette ble oppklart da spillet fikk æren av å starte årets Xbox + Bethesda Showcase med en omfattende gameplaypresentasjon. For å fjerne all tvil har vi nå fått enda en trailer.

Dagens trailer heter enkelt nok Welcome to Redfall, og er enkelt sagt en rask oppsummering av akkurat hva Redfall er. Her snakker vi om et spill som i samme stil som utviklernes Prey, Dishonored og Deathloop er såkalt open world, bare at dette universet lar oss bruke overnaturlige våpen og egenskaper mot vampyrer mens vi samtidig jakter på enda bedre utstyr og kan tilpasse karakteren vår på ulike måter.