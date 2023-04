Redfall vil kun la oss spille i 30 fps på Xbox

HQ

Både Sony og Microsoft var veldige ivrige på å fremheve at PlayStation 5 og Xbox Series ville la oss spille med silkemyke 60 bilder i sekundet før konsollene ble lansert, og spesielt sistnevnte har fortsatt å fokusere på bildeoppdateringen i spill. Derfor er nok dagens annonsering ekstra overraskende og skuffende for mange.

Utviklerne i Arkane Austin kan nemlig fortelle at Redfall kun vil ha 30 fps når spillet lanseres den 2. mai. Nærmere bestemt vil Xbox Series X-utgaven kjøre i 4K med 30 bilder i sekundet, mens de på Xbox Series S må nøye seg med 1440p i 30 bilder i sekundet. Den litt positive nyheten er at en såkalt Performance-modus med 60 bilder i sekundet skal komme med en gratis oppdatering "senere". Uansett ikke til særlig hjelp når dette nyheten ikke akkurat setter Aaron Greenberg, visepresident for Xbox' markedsføringsavdeling, sin kommentar om at 60 fps bør være standard på konsoller for noen år siden...

Har dette noe å si for deg? Hvor viktig er 60 fps?