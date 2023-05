Redfalls lanseringsoppdatering gjør spillet bedre på PC

HQ

Redfall er endelig ute, men selv etter mange forsinkelser har Arkanes siste tittel fått en mottakelse som i beste fall kan beskrives som lunken. En av de viktigste kritikkene som ble rapportert av anmeldere gjaldt ytelsen.

Denne klagen kan snart være en av fortiden, i det minste for PC-spillere, ettersom Redfalls første oppdatering har løst mange av de største ytelsesproblemene for mer enn noen få spillere. PC Gamer rapporterer at spillet faktisk har klart å forhindre at det blir sett på som enda en dårlig AAA PC-port takket være den første oppdateringen.

Som nevnt blir Xbox Series-versjonene av spillet fortsatt lammet for sin dårlige ytelse, så forhåpentligvis kan spillere på disse plattformene snart få en oppdatering som løser noen av problemene også.

Har du spilt Redfall ennå?