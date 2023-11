Redfalls nyeste oppdatering inneholder et kraftig snikskyttergevær

HQ

Redfall har nettopp sluppet sin siste oppdatering, som inneholder et nytt og kraftig snikskyttergevær samt noen endringer i spillingen, brukergrensesnittet, tilgjengeligheten og mer. Dette er den tredje store oppdateringen av Redfall siden lanseringen i mai.

Snikskytterriflen, som er hovedattraksjonen i oppdateringen på Bethesdas nettsted, kalles Basilisk, og har en unik våpenegenskap som gjør at den første kulen i et magasin avfyrer en UV-runde som forvandler vampyrer til stein i en periode.

Som nevnt er det også mange andre endringer, som for eksempel forbedrede kartikoner, flere respawn-punkter, en fjernet sjanse for at vanskeligere fiender spawner før du når et visst nivå osv. Alt dette viser at spillet ikke er helt forlatt, men når den største delen av oppdateringen består av ett eneste nytt våpen, er det ikke mye livstegn fra Redfall akkurat nå.