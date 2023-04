Redfall-trailer handler om Remi, gadgets og en robothund

HQ

Da Arkane viste frem skarpskytteren Jacob i en Redfall-trailer tidligere denne uken forventet jeg at vi ville få en ny for en av de to gjenværende spillbare karakterene neste uke. Vi trengte ikke å vente så lenge.

Det talentfulle teamet har nå sluppet den tredje karaktertraileren for Redfall, og den handler om kampingeniøren Remi. Akkurat som de tidligere fremhevede karakterene har Remi også en følgesvenn: den hundeaktige roboten kalt Bribon. Hun har også et par andre dingser i ermet for både å hjelpe lagkamerater og utslette fiender. Se noen av disse nedenfor.