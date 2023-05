Redfall-utviklerne jobber allerede på et nytt AAA-spill

HQ

Redfall er ikke engang ti dager gammelt, men det virker som om Arkane Austin allerede forbereder seg på sitt neste spill. I ZeniMax' stillingsannonser kan vi nå lese at studioet leter etter en "Build Engineer to join our team in developing AAA games for PC and console systems".

Og det virker som om de er i ferd med å gå i full produksjon allerede, ettersom personen som søker skal være klar til å begynne å jobbe "så snart som mulig".

Selv om dette er spennende nyheter håper vi det ikke betyr at Arkane Austin forlater Redfall. Spillet er langt fra perfekt og trenger en del forbedringer og endringer for å bli det store vampyreventyret vi en gang ble lovet. Heldigvis har Microsoft vært ganske flinke til å støtte spillene sine lenge etter utgivelsen (til og med urolige prosjekter som Halo: The Master Chief Collection og Sea of Thieves), så forhåpentligvis vil Redfall være et annet eksempel på dette etter hvert.

Takk, GameRant.