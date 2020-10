Ubisoft og Reebok har inngått et samarbeid og introduserer sammen en kolleksjon basert på Assassin's Creed Valhalla. Det store trekkplasteret er nok skoene de...

Takket være Ubisoft Tyskland visste vi allerede at Assassin's Creed Valhalla sitt Season Pass blant annet vil la oss møte Beowulf, men vi har mye mer enn det i vente. Nå...

Med litt over tre uker til lansering bør ikke dagens annonsering fra Ubisoft komme som et stort sjokk, men som vanlig er det uansett godt å få det bekreftet. Selskapet...

Vil PC-en din takle Assassin's Creed Valhalla?

den 14 oktober 2020 klokken 20:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Man merker at en ny konsollgenerasjon nærmer seg og at nye grafikkort har blitt vist frem når PC-kravene for kommende spill plutselig tar noen ekstra steg. Vi visste...