Reggie Fils-Aimé: "Astro Bot overgikk nesten Nintendo" Den tidligere sjefen for Nintendo of America ser virkelig ut til å like Astro Bot. Men hvem gjør vel ikke det?

HQ Astro Bot vant Årets spill her på Gamereactor og vant samme pris flere andre steder. Det inkluderer New York Game Awards, som fant sted i går, der spillet nok en gang fikk topprisen. Arrangementet ble ledet av den alltid herlige Reggie Fils-Aimé, som som tidligere Nintendo-direktør vet en ting eller to om plattformspill, og han sa (via VGC) : "Så jeg må innrømme det, Astro Bot overgikk nesten Nintendo i sitt eget spill." Dette falt selvsagt i god jord hos publikum, og på mange måter er det spesielt hyggelig når det kommer fra en tidligere Nintendo-boss, synes du ikke?