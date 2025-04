Reggie Fils-Aimé ser ut til å antyde at Welcome Tour bør inkluderes gratis med Switch 2

HQ

Det er faktisk seks år siden Reggie Fils-Aimé forlot Nintendo of America, men han har fortsatt å uttale seg om spillindustrien via sosiale medier og er en respektert foredragsholder. Han har imidlertid konsekvent holdt seg unna Nintendos beslutninger, og har faktisk dukket opp oftere i Xbox-sammenheng ettersom han tilsynelatende er en venn av Microsofts Phil Spencer.

Men nå bemerker VGC at det ser ut til at Fils-Aimé stikker en pinne mot sin tidligere arbeidsgiver. Som du sikkert vet (du leser tross alt Gamereactor), har Nintendo kunngjort Welcome Tour for Switch 2, et spill som fungerer som en slags gjennomgang av konsollens funksjoner og vil selges for $ 9.99. Mange mener imidlertid at det burde følge med konsollen fordi det som sagt er en gjennomgang av den og vil hjelpe folk å komme i gang.

En person som ser ut til å være enig i dette er Fils-Aimé, som via X nå har delt flere innlegg med intervjuvideoer om Wii Sports og beslutningen om å inkludere det med konsollen i USA (og også i Europa). I disse klippene forklarer han blant annet suksessen med å pakke Wii Sports med Wii-konsollen, noe som bidro til den enorme populariteten.

Han nevner også at det tilsynelatende var heftige diskusjoner om avgjørelsen på forhånd, og at Shigeru Miyamoto (Mario og Links skaper, ultra-legende og nå Nintendo-overhode) var sterkt imot den. I Japan ble derfor Wii Sports ikke inkludert i konsollen, som dermed ikke oppnådde samme suksess.

Man trenger ikke å tenke så mye for å tolke dette som at Fils-Aimé ønsket å påpeke at inkluderingen av Welcome Tour med konsollen kunne gi et løft som ville generere en heftig fortjeneste i det lange løp.

Hva tror du han prøver å si, og hva tenker du om at Welcome Tour selges separat?