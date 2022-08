Regissør James Wan viser nydelige konseptbilder fra Aquaman 2

HQ

I går rapporterte Eirik at Aquaman and the Lost Kingdom har blitt utsatt med hele ni måneder og at premieren ikke vil finne sted i mars som opprinnelig planlagt, men 25. desember neste år.

Regissør James Wan er selvfølgelig skuffet, men ser fortsatt ut til å virkelig ha tro på filmen sin og skriver på Instagram at han "elsker at det er en desemberutgivelse som den første". For å glede fansen deler han også 10 ganske spektakulære konseptbilder fra filmen, som viser nydelige omgivelser, fiender og mer. Wan skriver også:

"These images barely scratch the surface of this movie (haven't even shown the weird and wonderful characters and creatures of this world yet). I can't wait to show, but you have to wait just a little bit longer ;)"

Du kan se noen av bildene fra innlegget hans nedenfor, og du finner mange flere på brukeren hans.