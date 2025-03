Regissøren av Blades of Fire forklarer hvordan spillets unike narrativ fungerer

HQ

Blades of Fire Blades of Fire skiller seg ganske mye fra et vanlig fantasy-actionspill på flere måter, men et av de største avvikene fra formelen vi er vant til, er at vi fokuserer helt og holdent på hovedpersonenes perspektiv. Vi får ikke vite noe som de ikke vet, og vi har ingen forteller som forklarer verden for oss.

Spillregissør og MercurySteam-medgrunnlegger Enric Alvarez tok nylig en prat med oss om hva det betyr for spillets overordnede historie og hvordan spillerne interagerer med den. "Dette er et fortellingsdrevet spill", sa han. "Det ser kanskje ikke slik ut, på grunn av friheten spillet gir deg, men det er et sterkt fortellingsdrevet spill. Og karakterene er det viktigste. For du får ikke en god historie uten gode karakterer. Så da vi skrev historien, ønsket vi å ha en viss eksponert fortelling gjennom mellomsekvenser, andre karakterer osv."

"Men vi ville også ha en slags organisk, om du vil, fortelling, avhengig av hvor proaktiv du er. Nysgjerrigheten vil drive deg gjennom viktige deler av historien." Alvarez forklarer at fortellingen i stor grad er delt mellom det du får vite i mellomsekvenser, og det du kan lære av følgesvennen din Adso, som ofte undersøker verden mens du utforsker den.

"Og du kan også snakke med Adso, du kan stoppe når som helst og si: Hei, Adso, fortell meg om smedene. Fortell meg om hamrene," sa han. "Alt dette krever nysgjerrighet og aktiv deltakelse. Det er mye fortelling som formidles på denne måten."

Sjekk ut flere detaljer på Blades of Fire i det fullstendige intervjuet nedenfor: