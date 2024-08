Regissøren av The Crow: Kritikere bør få seg et liv

HQ

Som vi nylig rapporterte, har nyinnspillingen av The Crow blitt en kolossal flopp for Lionsgate, og kritikken fra pressen har ikke vært nådig. Den er blitt kalt sjelløs, unødvendig, kjedelig og kynisk. Det er faktisk vanskelig å finne noen som har noe godt å si om den, noe som tydeligvis opprører filmens regissør Rupert Sanders.

I et intervju med Entertainment Weekly ba han kritikerne om å skaffe seg et liv.

"Jeg tror mange mennesker er veldig aktive på nettet og ikke så aktive i livet. Gå ut og gjør noe og ha mindre tid til å kaste stein."

Sanders fortsatte med å forklare hvordan filmen bevisst er veldig forskjellig fra den elskede originalen, og ser ikke helt ut til å forstå hvorfor folk er så sinte.

"Jeg tror det ville vært flott for folk å vite at dette er en nyinnspilling og veldig forskjellig fra originalen, og at originalen fortsatt er der. Jeg har ikke spilt inn over noens VHS.

"Du kan fortsatt gå og se den filmen, og jeg håper denne filmen gir gjenklang hos folk som elsket den filmen da de var i tenårene. Dette er min versjon av den teksten. Det var min bearbeidelse av James' grafiske roman, som jeg elsket."

