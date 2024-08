The Crow mister vingene og krasjer på kino i åpningshelgen

HQ

En ny mandag kommer, og det betyr at vi må gjøre opp status over forrige helgs kinopremierer og se hva de har oppnådd, ettersom en betydelig del av inntektene blir gjort i løpet av de tre første dagene. Men akkurat som vi har sett nylige suksesser som Inside Out 2 og Deadpool og Wolverine, har vi også sett floppere, og denne ukens var en ganske beryktet en.

Da vi skrev vår filmkritikk av The Crow (2024) forestilte vi oss at noe slikt kunne skje. Klassikeren fra 1994 med Brandon Lee i hovedrollen er fortsatt en av de mest elskede filmene fra den tiden (og en av våre favoritter her på Gamereactor), og denne nyinnspillingen fra Lionsgate, selv med en fremragende Bill Skarsgård i hovedrollen, har brukket vingene så snart den tok til å fly.

Som Box Office Mojo rapporterer, har filmen kun klart å spille inn 4,6 millioner dollar i løpet av sin første helg på kino i USA, etter å ha åpnet på rundt 1700 kinoer. For å sette det i perspektiv, har Deadpool og Wolverine (som gjentok førsteplassen denne helgen) klart å tjene inn mer enn fire ganger så mye, 18 millioner dollar.

Selv om budsjettet til The Crow ikke er like høyt som for andre store sommerfilmer (anslått til rundt 50 millioner dollar), lover ikke en så lunken mottakelse på hjemmebane godt for den internasjonale lanseringen førstkommende fredag 30. september, og det vil bli vanskelig for produksjonsselskapet å tjene inn igjen investeringen sin.

Kommer du til å se The Crow på kino når den har premiere i ditt land?