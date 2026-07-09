Regissøren bak den lekkede versjonen av *The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD* skal også lede utviklingen av The Legend of Zelda: Oracles

Det ser ut til at Nintendo i dag har røpet litt informasjon om en uannonsert tittel som mange sikkert har ventet spent på: *The Legend of Zelda: Majora's Mask HD*. Denne nye versjonen vil være en gjenopplivning av spin-off-eventyret med Link i Termina, som fungerte som en oppfølger til *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*, hvis nyinnspilling vi forventer i 2026.

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«Lekkasjen», hvis man kan kalle det det, kommer fra IMDb-siden til Nobuyuki Hiyama, som er oppdatert slik at han ikke bare er kreditert for sin rolle som stemmen til den voksne Link i *Ocarina of Time*-remaken, men også som stemmen til Link som bærer Mask of the Wild God i *Majora's Mask HD*. Bortsett fra at vi ikke visste absolutt ingenting om dette spillet.

For at stemmeskuespillerne skal vises på IMDb-produktsiden, må prosjektet være i et ganske avansert stadium, siden deres arbeid blir innarbeidet under etterproduksjonen. Det er derfor å forvente at utviklingen er i sluttfasen, og at Nintendo ikke vil vente altfor lenge med å komme med kunngjøringen. Antakelig etter utgivelsen av «Ocarina of Time», eller kanskje allerede i 2027. Men denne undersøkelsen har ført til at Gamereactor har avdekket en enda større hemmelighet...

The Legend of Zelda: Oracles...

et prosjekt som nettopp har startet hos Nintendo

I forlengelsen av oppføringen for The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD kommer vi til profilen til regissøren, Mikiharu Ooiwa. Ooiwa er en veteran i Zelda-serien og har jobbet med den i over 15 år, helt siden Ocarina of Time 3D til Nintendo 3DS. Hans siste utgivelse var The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, der han også var regissør.

Mikiharu Ooiwa har to prosjekter oppført som «kommer snart» på IMDb: det nevnte Majora's Mask HD, og The Legend of Zelda: Oracleset prosjekt som for øyeblikket er i forproduksjon og som vi ikke vet noe mer om, bortsett fra at skuespillerinnen Mitsugi Saiga vurderes for rollen som Link. Det kan være en helt ny tittel eller, mer sannsynlig, en nyinnspilling av The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Oracle of Seasons til Game Boy Color. Titler som for øvrig ble regissert av en ung Hidemaro Fujibayashi, nå mye bedre kjent som regissøren av Breath of the Wild og Tears of the Kingdom...

Det ser ut til at vi, etter å ha ventet så lenge på en ny «The Legend of Zelda»-tittel til Nintendo Switch 2, nå kan se frem til hele tre forskjellige titler i fremtiden. Hva synes du?