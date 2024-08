Reklame i spillet vil være forbudt på The International 2024

HQ

Valve The International 2024 tar endelig et oppgjør med det økende antallet reklamer i spillet på The International. Det store arrangementet Dota 2 har blitt en grobunn for distraherende elementer og merkevarebygging fra bedriftspartnere som utnytter systemene som først ble innført for å fremheve lagene og spillerne, og nå tar spillutvikleren grep for å sørge for at dette ikke lenger er tilfelle.

I et blogginnlegg, Valve notater: "Gjennom årene har vi bygget en rekke funksjoner i Dota for å feire disse lagene og spillerne; dessverre har vi i løpet av den tiden sett at disse funksjonene i økende grad ikke blir brukt til å vise frem lag- eller spilleridentitet, men heller for å være vert for reklame. I år, for å fjerne distraherende elementer og tillate fullt fokus på spillet og menneskene som spiller det, kommer vi ikke til å ha reklame og sponsing i spillet på The International, inkludert i lagbannere, baselogoer og koder i spillernavn."

I hovedsak, ikke forvent å se annonser av noe slag i spillet på årets arrangement, noe som betyr at lag og esportsorganisasjoner sannsynligvis må utforske alternative alternativer for å markere sine bedrifts- og merkevaresponsorer fremover.