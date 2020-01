Remastere av Mortal Kombat 1-3 er visst på vei

Mens Mortal Kombat 11 tydeligvis snikannonserer Injustice 3 virker det som om mer Mortal Kombat er på vei også.

Det europeiske sensurorganet PEGI har nemlig satt sin dom over noe kalt Mortal Kombat Kollection Online til PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch, og beskrivelsen er ganske interessant:

"Mortal Kombat Kollection Online is the original Mortal Kombat trilogy that MK fans always wanted. Upgraded art, gameplay, and online features provide an incredible experience that revive the "klassics"..."

Med mindre PEGI har gjort en av sine ytterst få feil virker det altså som om vi kan forvente en slags remastersamling av de tre første Mortal Kombat-spillene om ikke så altfor lang tid. Litt rart siden gjengen i Blind Squirrel visstnok skal ha jobbet med noe lignende før WB sa prosjektet ble kansellert i fjor, men selskapet har kanskje endret mening.

Hvordan høres dette ut?