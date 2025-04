Rematch lanseres på PC og konsoller i juni, med en åpen betaversjon planlagt til neste uke

HQ

Etter å ha laget et ganske så godt mottatt og hyllet stilig slåssespill, er det naturlig å lage en fotballtittel. Det er det Sifu -skaperen Sloclap har bestemt seg for å gjøre, ettersom verden i nær fremtid vil bli introdusert for Rematch.

Dette er et flerspillerspill der to lag kjemper mot hverandre på nettet og setter sine kunnskaper og fotballferdigheter på prøve på ulike store arenaer. I motsetning til EA Sports FC og til og med spill som Mario Strikers, er ideen med spillet at hver spiller opererer som ett individ på banen og i et tredjepersonsperspektiv, noe som betyr at du får en mer kontrollert og oppslukende opplevelse enn du får når du ser på handlingen fra en isometrisk vinkel ovenfra og ned og må kontrollere et helt lag med opptil 11 spillere på en gang.

I motsetning til EA FC og eFootball er reglene i Rematch en smule annerledes, ettersom det er designet for non-stop action uten fouls, offside eller VAR. Det handler om å angripe og vise frem ferdighetene dine i hurtigspill- eller konkurransemodusene som spillet tilbyr.

I en ny trailer får vi se at Rematch lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 19. juni, og at det vil bli innledet med en åpen beta som begynner 18. april, kun for PC-brukere.

Når det kommer til lansering, vil tre versjoner av spillet bli tilbudt, inkludert basen Standard Edition (som inkluderer en spesiell Sloclap-hette for forhåndsbestillere), Pro Edition som også tilbyr 72 timers "tidlig tilgang" og en billett for å låse opp en del av det første kamppasset, og til slutt også Elite Edition, som inkluderer alt det ovennevnte, men også litt ekstra kosmetikk og en andre kamppassoppgraderingsbillett.

Vil du glede deg over det vakre spillet i juni?