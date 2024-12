Remco Evenepoel, olympisk gullmedaljevinner og verdensmester, pådrar seg flere brudd i ulykke

HQ

Remvo Evenepoel, belgisk syklist og dobbelt OL-gullvinner i Paris, var i går utsatt for en alvorlig ulykke og ble kjørt til sykehus med flere bruddskader. Syklisten krasjet med en postbil etter at døren plutselig ble åpnet, og Evenepoel rakk ikke å reagere og unngå den.

Ulykken skjedde i Gooik, nord for Brussel, og Evenepoel var på trening. Syklisten ble kjørt til sykehuset, der de fant brudd i ribbeinet, høyre skulderblad og hånden.

Sykkelen var knust i to deler. Patrick Lefevere, lagdirektøren hans (Soudal-QuickStep), sa til det belgiske nettstedet Sporza at "det var bedre å dele sykkelen i to enn armen".

Evenepoel er nåværende verdensmester i sykling

Den 24 år gamle syklisten har vunnet tempoetappen i UCI Road World Championships to ganger i 2023 og 2024, og UCIs landeveisritt for menn i 2024, der vinneren vanligvis regnes som verdensmester i sykling og tildeles regnbuetrøyen i ett år.

Han vant også to gullmedaljer i OL i Paris i fjor sommer på tempo og landevei, ble nummer tre i sin Tour de France debut i fjor sommer og vant La Vuelta a España i 2022.

Dette er ikke den første alvorlige ulykken Evenepoel har vært utsatt for: Den verste var i 2020, da han kolliderte med en lav mur og falt 9 meter nedover veien i Il Lombardia, og pådro seg et brudd i bekkenet og en kontusjon i høyre lunge, noe som på det tidspunktet så ut til å sette en brå slutt på karrieren hans.