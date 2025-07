Remco Evenepoel vinner Tour de Frances første tempoetappe og Pogacar leder sammenlagt

HQ

terkeste rytterne når det gjelder ren fart, og har vunnet UCI-VM på tempo to ganger i 2023 og 2024, i tillegg til å vinne gull i Paris 2024 og Vuelta a España i 2022.

Evenepoel, med 64 seirer i karrieren, legger til en ny seier i Tour de France, men tror at hans sjanse til å vinne Touren kommer senere. "Jeg gjorde det jeg måtte gjøre for å ta så mye tid som mulig og ta steget opp i sammendraget. Det er litt den samme situasjonen som i fjor, så jeg er fornøyd med det. Det er et stort steg mot pallen, men det er fortsatt en lang vei å gå. Alle vet hva som kommer neste uke og uken etter. Et år kommer jeg til å vinne touren, men det er litt for tidlig i år."

Evenepoel, som er helt frisk etter den store ulykken han hadde i desember, klatrer opp til andreplassen i sammendraget, 42 sekunder bak Tadej Pogacar, vinneren av den fjerde etappen, som ble nummer to i dag og tok den gule ledertrøyen.