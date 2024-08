Remedy avslører skurken helt i begynnelsen av Alan Wake 2

HQ

En lur Alan Wake 2-fan har oppdaget at spillet avslører Alans onde dobbeltgjenger Scratch helt i begynnelsen av historien. Hvis du trenger å friske opp hukommelsen, er Scratch en kreasjon av Dark Presence som utgir seg for å være Alan. Nærmere bestemt er Wake besatt av Scratch. Dette er faktisk en stor plottvridning, men en spiller ved navn WillieTPJ på X la merke til at hvis du holder fokuset over ledetrådene rundt Alans bilde i Mind Place tidlig i spillet, begynner uhyggelige lyder å spille, noe som tyder på at Scratch er i Alans hode.

Skeptikere vil kanskje si at WillieTPJ overanalyserer et enkelt lydspor, men det er ikke tilfelle. Remedy lyddesigner Josh Adam Bell bekreftet til fansen at lydsporet var "100% med vilje". Faktisk virker han overrasket over at det tok så lang tid før noen la merke til det. "Endelig la noen merke til det", skriver han.