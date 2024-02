Remedy har kjøpt de fulle rettighetene til Control -serien.

HQ

Remedy Entertainment Remedy har konsolidert og kjøpt de fulle ret tighetene til sin egen Control -franchise. Den finske utvikleren er for tiden i ferd med å lage en oppfølger og et spinoff-flerspillerprosjekt (Codename Condor) som utspiller seg i Control -universet, og har nå inngått en avtale med 505 Games som innebærer at Control eies og kontrolleres fullt ut av Remedy selv.

Transaksjonen beløper seg til 17 millioner euro, noe som sies å tilsvare kostnadene 505 har betalt for utviklingen av Control 2 og Codename Condor, pluss en mindre premie. Remedy forventes å betale transaksjonsgebyret i tre rater i løpet av de neste 12 månedene.

Når det gjelder det som står med liten skrift i avtalen, vil 505 fortsette å fungere som utgiver av det opprinnelige Control frem til 31. desember 2024, og 505 vil fortsette å administrere eksisterende B2B-avtaler for det første spillet frem til de avtalte utløpsdatoene. Etter dette vil Remedy håndtere alle disse elementene, og 505 mottar ingen royalties eller andre rettigheter til spillet.

Remedy505s administrerende direktør Tero Virtala opplyser at Control har levert over fire millioner enheter og generert delbare inntekter på rundt 100 millioner euro siden debuten i 2017. Virtala legger også til :

"Å ha fullt eierskap over Control -serien gir oss frihet til å bestemme den beste veien videre. Vi vil vurdere alternativene nøye, vel vitende om at Control anses som en attraktiv franchise av mange partnere. Condor og Control 2 har begge hatt god fremdrift de siste månedene, og vi forventer at disse prosjektene vil nå de neste utviklingsstadiene i løpet av første halvdel av 2024. Utviklingen av Condor og Control 2 vil fortsette som normalt når vi vurderer den beste publiserings-, distribusjons- og finansieringsmodellen for disse prosjektene."