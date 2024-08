Remedy signerer strategisk avtale med Annapurna for å bringe Alan Wake og Control til kino, TV og mer.

I en overraskende (og velkommen) vending har Remedy Entertaiment signert en banebrytende avtale med Annapurna om å samfinansiere Control 2 og lansere dette og Alan Wake-serien på film, TV "og videre". Denne avtalen vil gi Remedy økonomisk og kreativ autonomi til å lage den Control 2 de ønsker og opprettholde full kontroll over utviklingen, i tillegg til at de kunngjør at de vil publisere selv.

HQ

Kreativ direktør Sam Lake kommenterte følgende:

"Jeg er helt begeistret (ja!) over denne muligheten til å utvide historien om Alan Wake og hele vårt Remedy Connected Universe til andre medier enn spill, og til å bygge alt dette i tett samarbeid, spill, film, TV og andre medier også, som en enhetlig visjon. Jeg stoler på at Annapurna er den perfekte partneren for oss for å gjøre denne drømmen til virkelighet."

"Måten vi forteller historier på er i endring", sier Megan Ellison, administrerende direktør i Annapurna. "I dag forelsker folk seg i karakterer og universer, ikke formater, og vi er glade for å kunne utnytte Remedys elskede, oppslukende fortellinger i disse nye mediene."