Remedys Sam Lake er blant de mest innflytelsesrike personene i mediebransjen

Finske Remedy Entertainment har hatt et godt år. Alan Wake 2 ble lansert 27. oktober, og det vant tre priser på The Game Awards for noen uker siden (Best Game Direction, Best Narrative og Best Art Direction). Men man kan aldri få for mye anerkjennelse og priser.

Variety har kåret de 500 mest innflytelsesrike personene i den globale mediebransjen, og blant dem er Remedys Creative Director Sam Lake (eller Sami Järvi). Dette er selvsagt en stor ære, noe som gjenspeiles i Lakes egen tweet om temaet.

Gamereactor ønsker å gratulere Lake med denne utmerkelsen.