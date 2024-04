Remedys Sam Lake skannet for et Hideo Kojima-spill

HQ

I Hideo Kojimas første Death Stranding ble en rekke kjente personligheter skannet for å være med i spillet. Blant disse var for eksempel Geoff Keighley fra The Game Awards, PlayStation-sjef Herman Hulst og Sami Järvi (eller Sam Lake) fra Remedy Entertainment. Nå vet vi at minst én av disse herrene skal gjennom skanneprosessen igjen.

Remedys Sam Lake har nemlig lagt ut en TikTok-video (som han også har delt på Twitter,/X), der han sitter og drikker kaffe "after being scanned for a videogame at Kojima Productions". Vi vet ikke hvilket spill det er, men det kommer i hvert fall noe. Så kanskje Sami Järvi gjør comeback i oppfølgeren til Death Stranding?

Kan det være Death Stranding 2: On the Beach?