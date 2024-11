Renegade og Bound blir med i Halo All-Stars

HQ

Bare i går rapporterte vi om den første gruppen spillere som blir lagt til Halo All-Stars, et Hall of Fame-lignende system som ser på de beste av de beste fra Halo Infinite æra med konkurransespill. Mens du kan gå over her for å se de fire første navnene, er de følgende per de to neste.

Etter en verdensmesterskapsseier, seks LAN-seire og over $ 300,000 XNUMX i opptjente premiepenger, har FaZe Clans Jonathan "Renegade" Willette gjort kuttet som en All-Star.

Han får selskap av den regjerende verdensmesteren og fem ganger LAN-vinner, Spacestation Gamings Adam "Bound" Gray, som også har tjent over $ 300,000 XNUMX i sin karriere så langt.

https://x.com/HCS/status/1854714555655430245

Siden bare FaZe Clan og Spacestation medlemmer har gjort kuttet som All-Stars så langt, hvem tror du vil bli lagt til som de fire siste medlemmene for 2024-klassen? Bør for eksempel noen OpTic-stjerner komme med?