Replaced utviklerne snakker ut etter å ha blitt kalt et "AI-basert eventyr"

Med AI som en så massiv turnoff for mange spillere i disse dager, kan et spill som kalles et "AI-basert eventyr" føre til at noen tror at det inkluderer AI i mer enn bare historien. Replaced er et spill som inneholder AI, men bare i historien om sin verden, i stedet for i kunsten, kodingen eller noe annet.

Men med et nylig, nå slettet IGN-innlegg av anmeldelsen som refererte til spillet som et "AI-basert eventyr", måtte utviklerne bak Replaced gå inn for å forklare. "Dette spillet bruker ikke generativ AI. Det IGN refererer til, er historien som handler om AI i et alternativt 80-talls-Amerika. Den er 100 % håndlaget av mennesker," presiserte den offisielle Replaced -kontoen, som svar på en kommentar til det slettede innlegget som kalte spillet AI-slop.

AI er et tema som skaper opphetede debatter hver gang man finner antydninger til det, og det kan skade et spills omdømme alvorlig hvis man tror at det er brukt generativ AI. Da er det nok best å ikke beskrive noe som "AI-basert", selv om det inneholder referanser til teknologien i historien. Med tanke på at Replaced er et spill fra et mindre studio, håper vi at denne feilmerkingen i en anmeldelse ikke har gjort noen skade. Vi vil gjerne se at spillet får den oppmerksomheten det fortjener, ettersom vi var utrolig glad i det i vår anmeldelse.