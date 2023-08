Reptile, Ashrah og Havik bekreftet i ny Mortal Kombat 1-trailer

HQ

I den nyeste Mortal Kombat 1-traileren får vi se tre nye spillbare figurer og noen interessante Kameo-krigere. Banished-traileren ser også ut til å vise mer av hovedhistorien, og hvordan Liu Kangs nye tidslinje trues.

Reptile er nå en stor reptilaktig humanoid skapning som kan forvandle seg til et menneske. Han har blitt forvist på grunn av denne evnen, og ønsker nå å slå seg sammen med Liu Kang. Det ser ut til at Reptile for en gangs skyld ikke bare er en snill fyr, men at han også er tilbake som menneske, noe fansen har etterspurt i årevis.

3D-æraens fans vil bli glade for å se Ashrah og Havik tilbake. Ashrah er nå uten sin ikoniske hatt, men er fortsatt en demon fra underverdenen som så lyset etter å ha plukket opp et himmelsk sverd. Havik ser ut til å være like kaotisk som alltid, og river av seg lemmer og bruker dem som våpen. Han har også Sareena ved sin side i form av en Kameo-kriger.

Ta en titt på hele traileren nedenfor for å se noen grusomme Fatalities og flere detaljer om historien:

Mortal Kombat 1 lanseres 19. september på PC, PS5 og Xbox Series X/S.