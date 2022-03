Resident Evil 2, 3 og 7 på PS5 og Xbox Series lar deg bruke dine gamle lagringsfiler

HQ

For to uker siden ble det kunngjort at nyversjonene av både Resident Evil 2 og Resident Evil 3 og til og med Resident Evil 7: Biohazard skulle forbedres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series.

Disse oppgraderingene får du gratis om du eier originalen, og som om ikke det var nok viser det seg at Capcom vil gå enda lenger for å tilfredsstille fansen, ettersom de nå bekrefter at du kan bruke dine gamle lagringsfiler. Dette betyr at det er en gyllen mulighet til å spille dem igjen for å få troféene og Achievements-ene du kanskje har gått glipp av.

Kommer du til å spille disse igjen når de får oppgraderingene?