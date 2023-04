Resident Evil 2 &3 vil få Ray-Tracing tilbake i en fremtidig oppdatering

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om nyheten om at Resident Evil 2 og Resident Evil 3 tilsynelatende hadde blitt møtt med et merkelig problem som førte til at alternativer for Ray-Tracing ble fjernet fra spillene for PC-spillere på Steam. Ettersom Capcom ennå ikke hadde adressert situasjonen, lurte mange på hva som egentlig hadde skjedd for å forårsake dette problemet, og om det var tilsiktet i det hele tatt.

Vel som forventet, var det rett og slett en feil som Capcom måtte adressere, og i en ny tweet lover utvikleren at funksjonen kommer tilbake i en fremtidig oppdatering.

Det er ikke noe ord om når oppdateringen kommer, men uansett, hvis du liker å spille de to Resident Evil-spillene med fancy og glitrende refleksjoner, vil du snart kunne komme tilbake til å gjøre nettopp det.