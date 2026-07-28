Resident Evil 2 blir seriens bestselgende spill

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Capcom kunngjorde i morges at Resident Evil Requiem fortsetter suksessen og selger svært godt, med over åtte millioner solgte eksemplarer til dags dato. Imponerende, men det er fortsatt en lang vei å gå sammenlignet med seriens virkelige giganter.

I 17 lange år har det vært kjent at det noe ujevne «Resident Evil 5» var seriens mest solgte spill, med 19 millioner solgte eksemplarer. Men Capcoms siste kvartalsrapport avslører nå et historisk skifte. For første gang på 17 år er ikke lenger «Resident Evil 5» det mest solgte spillet; i stedet tilfaller den æren remaken av « Resident Evil 2.

Selv om Capcom ikke har kommentert tallene, har en kjent Capcom-innsider analysert resultatene og skriver på Resetera:

«RE:2 ligger for øyeblikket på 19,75 millioner. RE5 lå forrige kvartal på 19,01 millioner. Det havnet ikke på bestselgerlisten, men det ligger antakelig litt bak RE6 i salg forrige kvartal. Men selv om man er generøs og antar at det solgte like mye som RE6 og ikke mindre enn det (710 000 eksemplarer), ville det ikke være nok til å overgå RE:2 nå (RE:2 på 19,75 millioner, RE5 ville da ligge på maksimalt 19,72 millioner).

«Så offisielt er RE:2 nå det mest solgte Resident Evil-spillet gjennom tidene, og har slått den langvarige mesteren RE5 som sto på toppen før.»

Resident Evil 2 ble utgitt i 2019 og har dermed, på bare syv år, klart å fortrenge Resident Evil 5, som kom ut i 2009, fra førsteplassen.

Som en sidebemerkning er det verdt å nevne en annen spennende detalj: Resident Evil-serien som helhet har nå overgått en annen japansk og betydelig eldre gigant... Final Fantasy. Square Enix’ rollespillserie har foreløpig solgt 212 millioner eksemplarer, mens Resident Evil nå kan skilte med 213 millioner eksemplarer. Dette gjør den til den bestselgende japanske spillserien som ikke kommer fra Nintendo (Mario og Pokémon forsvinner ikke med det første).