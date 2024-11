Resident Evil 2 kommer til Apple-enheter 10. desember

HQ

Capcom har unektelig gitt full gass de siste årene med storslåtte nyinnspillinger av flere klassiske spill. Nå har de kunngjort at Resident Evil 2, en av deres mest anerkjente nyinnspillinger, kommer til Apple-enheter den 10. desember. Prisen forventes å ligge på mellom 300 og 700 SEK basert på tidligere utgivelser av denne typen fra Capcom. Videre vil spillet kreve enten en iPhone 15 Pro eller 16, eller en iPad eller Mac med minst en M1-brikke under panseret for i det hele tatt å kjøre.

Tidligere porteringer av Capcoms AAA-spill har ikke akkurat solgt godt på Apple-enheter, så spørsmålet er om Resident Evil 2 kan snu trenden.

Kommer du til å prøve Resident Evil 2 på iPhone eller Mac når det lanseres 10. desember?