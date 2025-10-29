Resident Evil 2 nyinnspilling runder 16 millioner solgte eksemplarer, og Biohazard følger tett etter

HQ

Den siste økonomiske rapporten fra Capcom har blitt utgitt, og i informasjonen har den japanske utgiveren delt oppdateringer om hvordan mange av de nyeste og største spillene presterer på en salgsmessig måte. Totalt presenteres 10 spill, hvorav fem er Resident Evil -prosjekter, to av dem er Monster Hunters, to Devil May Crys, og Street Fighter 6 også.

Mens du kan se den offisielle salgsinformasjonen nedenfor, er de viktigste punktene å merke seg at Resident Evil 2 fortsatt er det mest solgte nyere RE -spillet med 16,3 millioner solgte enheter, noe som er rundt en halv million foran Resident Evil VII: Biohazard. På samme måte, til tross for at det ble sendt åtte millioner eksemplarer på tre dager, har Monster Hunter Wilds for alvor flatet ut og ligger nå på 10,7 millioner enheter, noe som er rundt syv millioner bak Monster Hunter Rise. Netflix' animeserie må også ha påvirket interessen for Devil May Cry, ettersom spillet visstnok har solgt over to millioner enheter dette regnskapsåret.

Salgsinformasjon for Capcom, med spill ordnet etter høyeste til laveste livstidssalg: