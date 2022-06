Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 7 er nå bedre på PS5 og Xbox Series

HQ

Capcom nøyde seg med å bare si at spillene ville en rekke grafiske oppgraderinger da selskapet avslørte at Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 7 skulle komme til PS5 og Xbox Series "senere i år". I kveld har de delt langt flere detaljer og mer til.

Det viser seg nemlig at PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 7: Biohazard kan lastes ned allerede nå, og mens du venter på at de skal fullføres viser traileren under hvordan trioen ser bedre ut med både 4K, høyere bildeoppdatering og ray tracing i tillegg til 3D-lyd. Som tidligere nevnt vil de av oss som allerede eier spillene på PS4, Xbox One eller PC få disse oppgraderingene gratis.