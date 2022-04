Resident Evil 3 har nå blitt aldersmerket for PS5 og Xbox Series

HQ

For en stund siden kunngjorde Capcom at de ville oppgradere Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 7: Biohazard til PS5 og Xbox Series, men vi fikk ikke noe mer informasjon enn at det ville skje "i løpet av året".

Nå tyder noe på at ventetiden ikke blir så altfor lang, for Resident Evil 3 har nemlig nylig blitt aldersmerket for PS5 og Xbox Series av PEGI.

Selv om det ikke nødvendigvis betyr at spillet er rett rundt hjørnet, pleier en aldersmerking som denne å indikere at vi begynner å nærme oss en lansering.

Kommer du til å spille det igjen?