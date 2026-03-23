Resident Evil 3 når sitt høyeste antall samtidige spillere på Steam på seks år

HQ

Resident Evil fyller 30 år, noe som feires med et massivt Steam-salg, og Resident Evil Requiem har nettopp blitt lansert til stor begeistring. Alt i alt har dette ført til en stor oppblomstring for serien, og vi ser nå en noe ukonvensjonell refleksjon av det.

Resident Evil 3 ble utgitt for nesten nøyaktig seks år siden og er nå til salgs med 90 % rabatt som en del av 30th Anniversary Sale - og kombinert med det faktum at Requiem-spillere er ivrige etter flere zombieeventyr fra Capcom, har Resident Evil 3 nå nådd sitt høyeste antall samtidige spillere siden lanseringen.

Ikke mindre enn 20 363 samtidige spillere (ifølge SteamDB) ble logget på Steam på søndag, et tall som er omtrent fem ganger høyere enn spillet har sett siden april 2020 (da det ble utgitt). Kort sagt, Resident Evil-feberen er på sitt høyeste akkurat nå, og Capcoms suksess viser ingen tegn til å avta.