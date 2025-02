Resident Evil 5 har blitt vurdert for Xbox Series

HQ

Det har versert mange rykter om hva Capcom har tenkt å gjøre videre med Resident Evil -merket, for mens vi fortsatt venter på å høre om det stadig spekulerte Resident Evil 9, har de nylige nyinnspillingene av Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 4 fått det til å virke som om en nyinnspilling av Resident Evil 5 burde være den neste på listen. Noen rykter antyder imidlertid at Resident Evil Zero i stedet vil være den neste som får den behandlingen. Men nå har enda en kjepp i hjulene blitt kastet inn i disse arbeidene ettersom Entertainment Software Rating Board (ESRB) har vurdert Resident Evil 5 igjen ... men denne gangen for Xbox Series-konsoller.

Det stemmer ESRB har vurdert skrekktittelen, noe som ser ut til å antyde at den i det minste vil komme til nåværende generasjon Xbox-konsoller. Vil dette være en remaster eller en nyinnspilling er uklart, eller kanskje bare en port som er bygget fra Xbox One-versjonen av spillet? Capcom har ennå ikke kommentert noe av dette, noe som betyr at vi forblir i mørket i overskuelig fremtid.

Det vi vet er at klassifiseringen av det allerede velkjente spillet bekrefter at denne Xbox Series-versjonen vil inneholde "blod og blod, intens vold, sterkt språk", ikke at noen forventet at det ikke skulle gi noe på disse frontene. Den mer overraskende delen er imidlertid omtalen av "kjøp i spillet ..."