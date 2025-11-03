Resident Evil 7: Biohazard fortsetter å bevise sin varige kraft

HQ

Resident Evil 7: Biohazard Capcom fortsetter bare å kjøre på. Og i åtte år på rad har spillet klart å selge over en million eksemplarer. Dette ifølge Capcoms siste kvartalsrapport som avslørte at Resident Evil 7: Biohazard for åttende regnskapsår på rad har solgt over en million eksemplarer.

Dette er selvsagt svært imponerende tall som også beviser hvor godt spillet fortsatt holder stand og klarer å engasjere spillere - både nye og gamle.

Som de fleste av dere allerede vet. Det syvende spillet markerte nok et stort skifte for serien. Ikke bare tonalt, men også fra et spillperspektiv - som i tilfellet med Resident Evil 4. Som også klarte å gi serien et sårt tiltrengt løft av energi da det ble utgitt for mange år siden. Noe som Resident Evil 7: Biohazard tydeligvis har klart å gjenskape.

Når spilte du Resident Evil 7 sist? Og synes du fortsatt det holder mål?