Resident Evil 7 selger dårlig på iPhone og iPad

Resident Evil 7: Biohazard ble lansert på Appstore denne måneden, og det har ikke vært noen stor salgssuksess. Og det er fortsatt for tidlig å henge med hodet, men vi kan si at det ikke er en god start for spillet.

Hvis du ser på hvor mye spillet har tjent på App Store, som er 28 140 dollar, og med tanke på at spillet koster 19,99 dollar, har knapt 2 000 personer kjøpt spillet siden 2. juli hvis du ekskluderer Apples 30% andel av kaken. Det rapporteres også at flere andre store titler sliter med å finne et bredere publikum på iOS-produkter.

iPhone 15 Pro Max og iPhone 15 Pro er fortsatt i stand til å håndtere spill som Resident Evil 7, Resident Evil 4 Remake og Assassins Creed Mirage, men det ser ut til å være en mangel på interesse fra spillere. Hvorfor det er slik, kan man bare spekulere i. Kanskje spillerne ikke ønsker å oppleve større spill på små skjermer, eller kanskje de synes spillene er altfor dyre. Vi får se om tallene blir høyere når Resident Evil 2 Remake slippes en gang i år.

Takk, Mobilegamer.biz.